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بعد مباراة ريال مايوركا

لاعبو برشلونة يودعون بوسكيتس وآلبا

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
لاعبو برشلونة يودعون بوسكيتس وآلبا
المواطن - فريق التحرير

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ودع نادي برشلونة الإسباني، اللاعبين سيرخيو بوسكيتس وخوردي آلبا، وذلك بعد نهاية مشوارهما مع الفريق الكتالوني بنهاية موسم 2022/ 2023.

وكان الثنائي شارك في آخر مباراة لهما مع البارشا اليوم ضد ريال مايوركا، حيث انتهت المباراة بفوز البارشا بثلاثية دون رد.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر “تويتر” مجموعة من مقاطع الفيديو لتوديع خوان لابورتا رئيس النادي واللاعبين لثنائي البارشا المغادر لملعب الكامب نو.

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وكان البارشا أنهى موسم 2022/ 2023 بطلًا لـ الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة ويتبقى له مباراة ضد فريق سيلتا فيجو.

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