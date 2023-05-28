لاعبو برشلونة يودعون بوسكيتس وآلبا

ودع نادي برشلونة الإسباني، اللاعبين سيرخيو بوسكيتس وخوردي آلبا، وذلك بعد نهاية مشوارهما مع الفريق الكتالوني بنهاية موسم 2022/ 2023.

وكان الثنائي شارك في آخر مباراة لهما مع البارشا اليوم ضد ريال مايوركا، حيث انتهت المباراة بفوز البارشا بثلاثية دون رد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر “تويتر” مجموعة من مقاطع الفيديو لتوديع خوان لابورتا رئيس النادي واللاعبين لثنائي البارشا المغادر لملعب الكامب نو.

وكان البارشا أنهى موسم 2022/ 2023 بطلًا لـ الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة ويتبقى له مباراة ضد فريق سيلتا فيجو.