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اللاعب البرازيلي طُرد في نهاية المباراة

لاعب فالنسيا يضايق فينيسيوس جونيور في إحدى هجمات الريال

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
لاعب فالنسيا يضايق فينيسيوس جونيور في إحدى هجمات الريال
المواطن - فريق التحرير

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أقدم أحد لاعبي نادي فالنسيا على تصرف أثار غضب البرازيلي فينيسيوس جونيور ونجوم نادي ريال مدريد، وذلك خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد في الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن لاعب فالنسيا ألقى كرة أمام الكرة التي كان يصنع بها جونيور هجمة خطيرة للريال مما تسبب في تعطيل اللعب وتعطيل الهجمة لـ ريال مدريد، وسط حالة من الغضب من لاعبي النادي الملكي حيث طالبوا حكم المباراة بمعاقبة لاعب فالنسيا.

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وعلى الفور، اتجه الحكم لمنح لاعب فالنسيا البطاقة الصفراء بالإضافة إلى منح ريال مدريد ركلة حرة.

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وطُرد اللاعب البرازيلي في اللحظات الأخيرة من المباراة، وذلك بعد احتكاك ومشادة بينه وبين بعض من لاعبي فالنسيا، بسبب شعور اللاعب البرازيلي بالغضب من مضايقات جماهير فالنسيا العنصرية ضده.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد فالنسيا 40 نقطة في المركز الـ13.

 

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