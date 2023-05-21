ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث أمطار عسير تتواصل والبَرَد يزداد كثافة هدف يطلق برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالشراكة مع جامعة الملك سعود افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات منتصف الليل موعد انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء لقطات من تتويج مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي السعودية تستقبل أولى الرحلات الجوية للحجاج بالورود والهدايا لاعب كمال أجسام حطم متجرًا بسبب وجبة فلقنته الشرطة درسًا شرط هام للاستفادة من الدعم السكني بوروسيا دورتموند يقترب من الدوري الألماني بثلاثية في أوجسبورج
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات للاعب كمال أجسام يحطم متجر 7Eleven في تايوان.
وفي التفاصيل، لم يجد اللاعب وجبته المفضلة (صدور دجاج بنكهة الفلفل الإيطالي)، فحطم المتجر، وأثارت الوقعة جدلًا كبيرًا.
وبحسب الفيديو، شاهد اللاعب الأرفف فارغة فحطمها، فاقترب منه الموظف وضربه بقوة على رأسه، ثم جاء شرطي وأجهز عليه فصرخ بشكل هستيري.
ووفقًا لتقارير إعلامية، أتت فرقة أمنية لاحقًا وضربته ضربًا مبرحًا حتى سال الدم من رأسه.