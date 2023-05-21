لاعب كمال أجسام حطم متجرًا بسبب وجبة فلقنته الشرطة درسًا

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات للاعب كمال أجسام يحطم متجر 7Eleven في تايوان.

سبب تحطيم المتجر

وفي التفاصيل، لم يجد اللاعب وجبته المفضلة (صدور دجاج بنكهة الفلفل الإيطالي)، فحطم المتجر، وأثارت الوقعة جدلًا كبيرًا.

وبحسب الفيديو، شاهد اللاعب الأرفف فارغة فحطمها، فاقترب منه الموظف وضربه بقوة على رأسه، ثم جاء شرطي وأجهز عليه فصرخ بشكل هستيري.

ووفقًا لتقارير إعلامية، أتت فرقة أمنية لاحقًا وضربته ضربًا مبرحًا حتى سال الدم من رأسه.