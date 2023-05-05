لافروف : الهجوم على الكرملين كان عملًا عدائيًا وسنرد بخطوات ملموسة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الهجوم على الكرملين كان عملًا عدائيًا، مشددًا على أن موسكو سترد بخطوات ملموسة.

الغرب متورط

وجاء ذلك في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في منتجع ولاية غوا الساحلية، حيث يشارك الوزير في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنجهاي للتعاون اليوم الجمعة، مضيفًا أن كييف لن تحاول مهاجمة الكرملين دون إخطار سادتها في الغرب.

وحذر من أن الهجوم على الكرملين سيلقي الرد المناسب، مضيفًا: جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي أدانوا العمل الإرهابي.

واستطرد: واشنطن لا تتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، والجميع يدرك الطابع الجيوسياسي للأزمة الراهنة.

وحول سؤال عن موقف الهند بشأن الهجوم الإرهابي على الكرملين، قال لافروف إن موقف الهند واضح في وقف جميع الاستفزازات ورفض أي عمليات إرهابية.

موسكو تتهم واشنطن

وقد اتهمت روسيا، أمس، الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو، أول من أمس، الذي أحبطته الدفاعات الروسية، وسط نفي كييف أي ضلوع لها فيه.

فيما نددت بموجة “أنشطة إرهابية وتخريبية أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها، وفي المقابل، رد البيت الأبيض على اتهامات موسكو بأنه لا علاقة له بهذه القضية.