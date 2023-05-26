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البلوز يعاني في الموسم الحالي

لامبارد يكشف بالخطأ اسم مدرب تشيلسي الجديد

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
لامبارد يكشف بالخطأ اسم مدرب تشيلسي الجديد
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، المدير الفني المؤقت لنادي تشيلسي الإنجليزي، بالخطأ أسم المدرب المقبل لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان البلوز خسر مساء الخميس من نادي مانشستر يونايتد بنتيجة 4/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

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وقال لامبارد قبل مواجهة مان يونايتد: “المدرب ماوريسيو بوتشيتينو سيأتي بعمله التكتيكي وأسلوبه الخاص، هناك الكثير من الأساسيات والمعايير التي تراجعت بشكل واضح في النادي”.

تشيلسي يخسر برباعية

وفي مباراة اليونايتد ضد تشيلسي، افتتح البرازيلي كاسيميرو التسجيل لـ فريق مان يونايتد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم سجل اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعبين برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ 73 والـ78.

ونجح البرتغالي جواو فيليكس بعد ذلك في تقليص الفارق للبلوز بمجهود فردي مميز في الدقيقة الـ90.

وبعد المباراة أصبح رصيد مان يونايتد 72 نقطة في المركز الثالث ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا رسميًّا مع مانشستر سيتي وآرسنال ونيوكاسل يونايتد في الموسم المقبل.

أما رصيد نادي تشيلسي فتجمد 43 نقطة في المركز الـ12.

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