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ضمن منافسات الجولة الـ27

لا أهداف بين الباطن والفيحاء بالشوط الأول

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
لا أهداف بين الباطن والفيحاء بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن والفيحاء، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل الباطن والفيحاء

وبدأت مباراة الباطن والفيحاء المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط تألق دفاعي كبير.

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الباطن ضد الفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بقوة، وسط تشجيع كبير من الجماهير في المدرجات، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، وتألق حارس مرمى الفيحاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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الباطن والفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ومن المتوقع أن يبدأ الباطن والفيحاء الشوط الثاني بشكل ضاغط، حيث يأمل الفريق السماوي في تحقيق الثلاث نقاط والحفاظ على حظوظه في البقاء وسط الكبار، فيما يطمح الفريق البرتقالي في العودة بنتيجة إيجابية.

الباطن والفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

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