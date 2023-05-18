Icon

قمم عربية لا تُنسى ارتبطت بأحداث مفصلية Icon أمطار غزيرة على مطار الملك خالد بالرياض Icon لا تتناولوا الموز قبل النوم Icon الاتحاد الإنجليزي يعلن إيقاف كلوب Icon مودريتش يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن Icon ملك البحرين: قمة جدة تدعم تطلعات الشعوب العربية Icon هالاند يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم Icon إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة Icon السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في روسيا Icon النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة الشباب اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
يسبب رؤية أحلام مزعجة

لا تتناولوا الموز قبل النوم

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
لا تتناولوا الموز قبل النوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر خبراء الصحة من تناول الموز قبيل النوم، لأنه قد يسبب مشكلات أثناء الليل، على غرار اضطراب النوم، كما قد يجعل الشخص يرى أحلامًا وكوابيس مزعجة، بحسب ما أفاد به خبراء بمؤسسة Sleep junkie.

وبرغم من احتواء الموز على حوالي 27 ملليغرامًا من المغنيسيوم في كل ثمرة، وهو معدن مهم غالبًا ما يساعد على النوم والاسترخاء، فإنه يحتوي أيضا على مستويات عالية من الميلاتونين يمكن أن يسبب اضطرابات ليلية، وفقًا للخبراء.

قد يهمّك أيضاً
دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب

دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب

ثنائية تُهدي الفوز لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

ثنائية تُهدي الفوز لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

أضرار الميلاتونين

يؤمن الموز ما مقداره 26% من الحصة اليومية الموصى بها من الميلاتونين، بيد أن هذه المستويات العالية قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة يمكن أن تجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً، ويحتمل أن تحدث تلك المشكلات لدى الأشخاص الذين تنتج أجسامهم بالفعل ما يكفي من الميلاتونين بشكل طبيعي أو يتناولون مكملات الميلاتونين.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة بيكر هيوز

وظائف شاغرة في شركة بيكر هيوز

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

ولا يقتصر الأمر على رؤية الأحلام المزعجة، بل يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الميلاتونين الدوخة والصداع والانفعالات الشديدة، لذلك لا ينصح الخبراء بالتخلي عن الموز، ولكنهم يؤكدون على اختيار الوقت المناسب لتناوله للاستفادة من فوائده، وفق موقع easternherald.

ولفت خبراء الصحة إلى أن توقيت استهلاك الميلاتونين هو مفتاح المساعدة على النوم، لذلك من الأفضل تناول الموز قبل ساعة أو ساعتين من محاولة النوم حتى لا يعيقك الميلاتونين الزائد ويؤدي إلى تأثير عكسي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق
السعودية اليوم

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق

السعودية اليوم
استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة
حصاد اليوم

استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة

حصاد اليوم
هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول
الرياضة

هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره...

الرياضة
رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق
السعودية اليوم

رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق

السعودية اليوم
لقطات لجريان السيول في بيشة
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول في بيشة

السعودية اليوم
هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس
تكنولوجيا

هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس

تكنولوجيا
لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي
العالم

لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد...

العالم
ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية
أخبار أمنية

ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

أخبار أمنية