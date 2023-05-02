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اشتمل على منجزات الهيئة خلال عام

لجنة التعليم في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة التقويم

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
لجنة التعليم في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة التقويم
المواطن - فريق التحرير

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عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة بنت علي زكري، وعدد من المسؤولين في هيئة تقويم التعليم والتدريب يتقدمهم نائب الرئيس للإستراتيجية والتطوير في الهيئة الدكتور وليد بن محمد الصالح، وذلك في مقر المجلس بالرياض.

أهم الإنجازات

وناقشَ الاجتماع- الذي شارك فيه أعضاء المجلس- أعضاءَ اللجنة حول أبرز ما جاء في التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1443/ 1444هـ، الذي اشتمل على منجزات الهيئة خلال عام التقرير، والصعوبات والمعوقات التي تواجهها الهيئة، وذلك تمهيدًا لتقديم اللجنة تقريرَها المتضمن توصياتها ورأيها حيال التقرير خلال الفترة القادمة.

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وقدَّم أعضاء اللجنة- خلال الاجتماع- العديدَ من الاستفسارات والأسئلة لمسؤولي الهيئة حول الأعمال والجهود التي تقوم بها الهيئة.

بدورهم، أجاب مسؤولو الهيئة عما ورد من ملحوظات واستفسارات من أعضاء اللجنة.

لجنة التعليم

يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي تعد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، التي تحال إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في إحدى جلسات المجلس القادمة.

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