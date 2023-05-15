Icon

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر Icon الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة Icon تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية Icon وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي Icon إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي Icon الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال Icon عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة Icon وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
دوري الدرجة الثانية ينطلق 15 سبتمبر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الموسم الجديد

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الموسم الجديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن مواعيد انطلاق مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

لجنة المسابقات تحدد المواعيد

وأعلن حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن المواعيد التي حددتها لجنة المسابقات، حيث ينطلق دوري الدرجة الثانية يوم 15 سبتمبر، وينتهي في 18 أبريل 2024.

قد يهمّك أيضاً
5 طلاب بالشرقية يحصدون ميداليات أولمبياد البلقان للرياضيات

5 طلاب بالشرقية يحصدون ميداليات أولمبياد البلقان للرياضيات

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز 

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز 

ويبدأ دوري الدرجة الثالثة 3 نوفمبر وينتهي 23 مارس، وينطلق الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا، يوم 18 سبتمبر، ولم يُحدد موعد الانتهاء، فيما ستبدأ منافسات الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا، في 15 سبتمبر.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بمروجي الحبوب المخدرة والشبو في عسير وحائل

الإطاحة بمروجي الحبوب المخدرة والشبو في عسير وحائل

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر

لجنة الاستئناف - اتحاد القدم - الاتحاد السعودي لكرة القدم - اتحاد القدم - اتحاد الكرة
شعار الاتحاد السعودي – المصدر @saudiFF

وحددت لجنة المسابقات، يوم 23 سبتمبر، موعدًا لانطلاق دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا، ويوم 22 سبتمبر، لبداية دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا، ولم تكشف عن موعد نهاية المسابقتين حتى الآن.

وينطلق الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا، يوم 23 سبتمبر، والدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا، في 20 أكتوبر، وتنطلق تصفيات الدرجة الرابعة وبطولات المناطق 14 سبتمبر وتنتهي 16 ديسمبر، وتبدأ نهائيات الدرجة الرابعة وبطولات المناطق 25 يناير وتنتهي 11 مايو.

لجنة المسابقات تحدد مواعيد المسابقات
مواعيد المسابقات – المصدر @saudiFF

انطلاق الدوري 11 أغسطس

وكانت لجنة المسابقات قد حددت في وقت سابق، يوم 11 من شهر أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق دوري روشن السعودي، في أولى منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024، قبل أن تكشف مواعيد بقية المسابقات اليوم.

دوري روشن
موعد بداية الموسم – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها
السعودية اليوم

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها

السعودية اليوم
وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة...

السعودية اليوم
ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين بأصوات النجوم
السعودية اليوم

ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين...

السعودية اليوم
بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد ببيشة دعمًا للمزارعين
السعودية اليوم

بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد...

السعودية اليوم
سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي
السعودية اليوم

سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود...

السعودية اليوم
سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا
العالم

سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا

العالم
شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة
السعودية اليوم

شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة

السعودية اليوم
تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية حال تعرضها للشمس
صحة وطب‎

تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية...

صحة وطب‎