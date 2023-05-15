لجنة المسابقات تعلن مواعيد الموسم الجديد

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن مواعيد انطلاق مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

لجنة المسابقات تحدد المواعيد

وأعلن حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن المواعيد التي حددتها لجنة المسابقات، حيث ينطلق دوري الدرجة الثانية يوم 15 سبتمبر، وينتهي في 18 أبريل 2024.

ويبدأ دوري الدرجة الثالثة 3 نوفمبر وينتهي 23 مارس، وينطلق الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا، يوم 18 سبتمبر، ولم يُحدد موعد الانتهاء، فيما ستبدأ منافسات الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا، في 15 سبتمبر.

وحددت لجنة المسابقات، يوم 23 سبتمبر، موعدًا لانطلاق دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا، ويوم 22 سبتمبر، لبداية دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا، ولم تكشف عن موعد نهاية المسابقتين حتى الآن.

وينطلق الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا، يوم 23 سبتمبر، والدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا، في 20 أكتوبر، وتنطلق تصفيات الدرجة الرابعة وبطولات المناطق 14 سبتمبر وتنتهي 16 ديسمبر، وتبدأ نهائيات الدرجة الرابعة وبطولات المناطق 25 يناير وتنتهي 11 مايو.

انطلاق الدوري 11 أغسطس

وكانت لجنة المسابقات قد حددت في وقت سابق، يوم 11 من شهر أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق دوري روشن السعودي، في أولى منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024، قبل أن تكشف مواعيد بقية المسابقات اليوم.