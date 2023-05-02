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إلقاء القبض على الجاني

لحظات مرعبة أثناء إطلاق نار عشوائي في شوارع بغداد

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
لحظات مرعبة أثناء إطلاق نار عشوائي في شوارع بغداد
المواطن - فريق التحرير

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عاش سكان بغداد لحظات رعب، بعدما قام رجل بإطلاق نار عشوائي في أحد أكثر شوارع العاصمة العراقية اكتظاظاً، حاملاً كلاشينكوف.

إحباط مجزرة

وانتشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو لرجل مجهول، يطلق النار بشكل عشوائي على المارة في حي الجامعة بقلب بغداد.

فيما تأهبت القوات الأمنية المتواجدة بالمنطقة لمحاصرته. وبعد تبادل إطلاق النار، استطاعت إلقاء القبض عليه قبل أن يرتكب مجزرة لا تحمد عقباها، ليتبين لاحقاً أن المجهول كان يتعاطى المخدرات، ثم راح يطلق النار بشكل عشوائي من بندقية كلاشينكوف.

آفة خطيرة

يشار إلى أن ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق أصبحت آفة بين فئة الشباب خاصة.

وهناك مساع يبذلها البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية للحد من تلك الظاهرة، عبر تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، وإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.

مكافحة المخدرات في العراق

وتعمل لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على نحو متواصل مع الحكومة لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة، بحسب عضو اللجنة حسين العامري.

في حين تنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، كما لا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد. إلا أنها وبحسب مسؤولين أمنيين تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.

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