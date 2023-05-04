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ما أدى لاندلاع حريق ناجم عن الإسقاط

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الدفاعات الأوكرانية، الخميس، من إسقاط طائرة مسيرة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف؛ مما أدى إلى اندلاع حريق ناجم عن عملية الإسقاط.

تفاصيل الحادث

ورصد مقطع فيديو متداول، الدفاعات الأوكرانية وهي تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي، وأشار مراقبون إلى أن الأمر له علاقة بالرد الروسي على استهداف مبنى الكرملين الذي تتهم موسكو القوات الأوكرانية به.

وفي وقت سابق الخميس، سمع دوي انفجارات كبيرة في العاصمة كييف، وذلك غداة هجوم بطائرات مسيرة على مبنى الكرملين.

وفيما دوت الانفجارات في العاصمة الأوكرانية، سمعت صافرات الإنذار في سماء كييف، بسبب تحليق أجسام مجهولة فوق سماء كييف، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

إطلاق نار وانفجارات

وأفاد شهود من رويترز بأنهم سمعوا إطلاق نار وانفجارات أشد قوة بالقرب من وسط المدينة.

وذكر مقيمون توجهوا إلى ملاجئ القصف لرويترز بأنهم شاهدوا طائرات بدون طيار في الجو.

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