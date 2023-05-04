لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

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تمكنت الدفاعات الأوكرانية، الخميس، من إسقاط طائرة مسيرة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف؛ مما أدى إلى اندلاع حريق ناجم عن عملية الإسقاط.
لحظة إسقاط مسيرة في سماء #كييف قرب القصر الرئاسي#أوكرانيا#العربية pic.twitter.com/s84LVyVSzCقد يهمّك أيضاً
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 4, 2023
ورصد مقطع فيديو متداول، الدفاعات الأوكرانية وهي تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي، وأشار مراقبون إلى أن الأمر له علاقة بالرد الروسي على استهداف مبنى الكرملين الذي تتهم موسكو القوات الأوكرانية به.
وفي وقت سابق الخميس، سمع دوي انفجارات كبيرة في العاصمة كييف، وذلك غداة هجوم بطائرات مسيرة على مبنى الكرملين.
وفيما دوت الانفجارات في العاصمة الأوكرانية، سمعت صافرات الإنذار في سماء كييف، بسبب تحليق أجسام مجهولة فوق سماء كييف، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأفاد شهود من رويترز بأنهم سمعوا إطلاق نار وانفجارات أشد قوة بالقرب من وسط المدينة.
وذكر مقيمون توجهوا إلى ملاجئ القصف لرويترز بأنهم شاهدوا طائرات بدون طيار في الجو.