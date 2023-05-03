لحظة استهداف الكرملين في محاولة لـ اغتيال بوتين كلاب ضالة تهاجم طفلة بالقريات جراحة تبعد تياغو ألكانتارا عن ليفربول الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم الكرملين: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين بضربة مزدوجة مكاسب خيالية تتنافس عليها الشركات في الفضاء 8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول الذهب قد يرتفع لمستويات قياسية بسبب أزمة الديون الأمريكية نظام نور يتيح التسجيل لرياض الأطفال غرة ذو القعدة
تداول رواد منصات المواقع الاجتماعية مقاطع فيديو توثق ما يُعتقد أنه لحظة استهداف أوكرانيا لمبنى الكرملين، في محاولة لاغتيال بوتين.
Ukraine has attempted to assassinate Putin.
It is time to label Ukraine as a terrorist state pic.twitter.com/LKkQA1i9CO
— Rev Laskaris (@REVMAXXING) May 3, 2023
وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورًا توضح أجزاءً متحطمة من طائرتين درون تم استخدامهما في الهجوم، حيث قال الكرملين إنه تمكن من تعطيل الأجهزة، وهو ما أفشل الهجوم المخطط لـ اغتيال بوتين.
Ukraine has attempted to assassinate Putin.
It is time to label Ukraine as a terrorist state pic.twitter.com/LKkQA1i9CO
— Rev Laskaris (@REVMAXXING) May 3, 2023
قالت روسيا إن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين، وشجبت موسكو بشدة الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الروسي.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ورد تصريح محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الكرملين، اليوم الأربعاء، ونشرته وكالات الأنباء الروسية، مضيفة أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم لكن الدفاعات الروسية عطلتهما.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين.
جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث قال إن الرئيس كان موجودًا بمقر إقامته بضواحي موسكو في نوفو أوغاريوفو، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.
وفي الوقت نفسه، نفت الخارجية الأوكرانية تورط كييف في الحادث، حيث قال مستشار وزير الخارجية إنه لا يوجد دليل على تنفيذ بلاده لهذا المخطط.