لحظة استهداف الكرملين في محاولة لـ اغتيال بوتين

تداول رواد منصات المواقع الاجتماعية مقاطع فيديو توثق ما يُعتقد أنه لحظة استهداف أوكرانيا لمبنى الكرملين، في محاولة لاغتيال بوتين.

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورًا توضح أجزاءً متحطمة من طائرتين درون تم استخدامهما في الهجوم، حيث قال الكرملين إنه تمكن من تعطيل الأجهزة، وهو ما أفشل الهجوم المخطط لـ اغتيال بوتين.

Ukraine has attempted to assassinate Putin. It is time to label Ukraine as a terrorist state pic.twitter.com/LKkQA1i9CO — Rev Laskaris (@REVMAXXING) May 3, 2023

عمل إرهابي مخطط

قالت روسيا إن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين، وشجبت موسكو بشدة الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الروسي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ورد تصريح محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الكرملين، اليوم الأربعاء، ونشرته وكالات الأنباء الروسية، مضيفة أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم لكن الدفاعات الروسية عطلتهما.

أين كان بوتين ؟

وكشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث قال إن الرئيس كان موجودًا بمقر إقامته بضواحي موسكو في نوفو أوغاريوفو، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

رد أوكرانيا

وفي الوقت نفسه، نفت الخارجية الأوكرانية تورط كييف في الحادث، حيث قال مستشار وزير الخارجية إنه لا يوجد دليل على تنفيذ بلاده لهذا المخطط.