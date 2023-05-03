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قالت روسيا إن الهجوم تم بطائرات مسيرة

لحظة استهداف الكرملين في محاولة لـ اغتيال بوتين

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
لحظة استهداف الكرملين في محاولة لـ اغتيال بوتين
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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تداول رواد منصات المواقع الاجتماعية مقاطع فيديو توثق ما يُعتقد أنه لحظة استهداف أوكرانيا لمبنى الكرملين، في محاولة لاغتيال بوتين.

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورًا توضح أجزاءً متحطمة من طائرتين درون تم استخدامهما في الهجوم، حيث قال الكرملين إنه تمكن من تعطيل الأجهزة، وهو ما أفشل الهجوم المخطط لـ اغتيال بوتين.

لحظة استهداف الكرملين في محاولة لـ اغتيال بوتين

 

عمل إرهابي مخطط

قالت روسيا إن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين، وشجبت موسكو بشدة الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الروسي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ورد تصريح محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الكرملين، اليوم الأربعاء، ونشرته وكالات الأنباء الروسية، مضيفة أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم لكن الدفاعات الروسية عطلتهما.

أين كان بوتين ؟

وكشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث قال إن الرئيس كان موجودًا بمقر إقامته بضواحي موسكو في نوفو أوغاريوفو، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

رد أوكرانيا

وفي الوقت نفسه، نفت الخارجية الأوكرانية تورط كييف في الحادث، حيث قال مستشار وزير الخارجية إنه لا يوجد دليل على تنفيذ بلاده لهذا المخطط.

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