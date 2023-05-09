لحظة اعتقال عمران خان داخل المحكمة العليا في باكستان

أفادت تقارير إعلامية باكستانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، وسط حشود ضخمة من مؤيديه.

لحظة اعتقال عمران خان

وتصدر عمران خان مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديو لحظة اعتقاله بالقوة وسط حشود ضخمة من مؤيديه، وأصبح عمران خان تريند عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب انتشار لقطات اقتياده من قبل قوات الأمن.

وكانت محكمة باكستانية أصدرت أمرًا قضائيًا بالقبض على عمران خان في وقت سابق وكان أنصاره في كل مرة يمنعون قوات الأمن من توقيفه.

تحذير الجيش لعمران خان

يأتي هذا فيما حذر الجيش الباكستاني مساء أمس الاثنين، رئيس الوزراء السابق عمران خان من إطلاق مزاعم لا أساس لها، بعدما اتهم هذا الأخير مجددًا ضابطًا كبيرًا بالضلوع في مؤامرة تهدف الى قتله.

وخلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور، أكد خان مجددًا أن الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت له في مطلع نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

بيان الجيش

وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن “هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدًا وغير مقبولة”.

وأضاف البيان “انه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول الى غايات سياسية”.

ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضًا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلاً إن “مزاعمه التي لا تستند الى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها”.