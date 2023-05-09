وكالة الأنباء الفرنسية تعلن انضمام ميسي للدوري السعودي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس قيرغيزيا لحظة اعتقال عمران خان داخل المحكمة العليا في باكستان الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوتين بيوم النصر التجارة: احذروا سرقة حساباتكم البنكية عبر مواقع مختصة بالبلاغات محتجون في لبنان يطالبون باسترجاع ودائعهم في البنوك الأمير البريطاني لويس يخطف الأنظار بأول مهمة ملكية هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس ضبط مروجي المخدرات بالرياض وإحباط تهريب القات في جازان
أفادت تقارير إعلامية باكستانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، وسط حشود ضخمة من مؤيديه.
They have badly pushed injured Imran Khan. Pakistan’s people, this is the time to save your country. You won’t get any other opportunity. pic.twitter.com/Glo5cmvksdقد يهمّك أيضاً
— PTI (@PTIofficial) May 9, 2023
وتصدر عمران خان مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديو لحظة اعتقاله بالقوة وسط حشود ضخمة من مؤيديه، وأصبح عمران خان تريند عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب انتشار لقطات اقتياده من قبل قوات الأمن.
وكانت محكمة باكستانية أصدرت أمرًا قضائيًا بالقبض على عمران خان في وقت سابق وكان أنصاره في كل مرة يمنعون قوات الأمن من توقيفه.
يأتي هذا فيما حذر الجيش الباكستاني مساء أمس الاثنين، رئيس الوزراء السابق عمران خان من إطلاق مزاعم لا أساس لها، بعدما اتهم هذا الأخير مجددًا ضابطًا كبيرًا بالضلوع في مؤامرة تهدف الى قتله.
وخلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور، أكد خان مجددًا أن الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت له في مطلع نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن “هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدًا وغير مقبولة”.
وأضاف البيان “انه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول الى غايات سياسية”.
ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضًا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلاً إن “مزاعمه التي لا تستند الى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها”.