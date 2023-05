لحظة اعتقال عمران خان داخل المحكمة العليا في باكستان

أفادت تقارير إعلامية باكستانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، وسط حشود ضخمة من مؤيديه.

They have badly pushed injured Imran Khan. Pakistan’s people, this is the time to save your country. You won’t get any other opportunity. pic.twitter.com/Glo5cmvksd

— PTI (@PTIofficial) May 9, 2023