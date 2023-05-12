لحظة اغتيال القيادي في سرايا القدس إياد الحسني

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نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات للحظة تنفيذ عملية اغتيال قال: إنها استهدفت القيادي في سرايا القدس ومسؤول العمليات إياد الحسني (أبو انس) بالإضافة للقيادي محمد عبدالعال.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، بث الجيش الإسرائيلي صورة على حسابه في تلجرام صورة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي في قاعدة استخبارية في الجنوب وهو يشرف على عملية اغتيال إياد الحسني.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن عملية الاغتيال جرت في حي النصر وسط غزة.
واستهدف الطيران الإسرائيلي الشقة بعدد من الصواريخ؛ ما أدى إلى مقتل القياديين في السرايا وإصابة 10 أشخاص بجروح.
وبحسب المصادر الطبية، فإن بين الجرحى أطفالًا ونساء.