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تسبب في فوضى وذعر بين اللاعبين

لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي
المواطن - فريق التحرير

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وثقت عدسات كاميرات التلفزيون مشهد هروب ثور هائج أثناء مباراة بدوري الركبي الفرنسي بين فريقي كتالونيا دراغونز وسانت هيلينز يوم الجمعة الماضي؛ ما تسبب في إحداث فوضى وحالة من الذعر بين اللاعبين.

استمر 30 ثانية

وأدى اقتحام الثور ملعب “غيلبرت بروتوس” في بربينيان بفرنسا، إلى حدوث حالة ذعر للاعبين الذين خرجوا من الملعب خوفًا، واستمر المشهد قرابة 30 ثانية قبل السيطرة على الموقف.

وتواجدت الثيران في أرض الملعب قبل المباراة؛ كون رئيس نادي كتالونيا دراغونز، برنارد غوش، كان ينوي تقديم 3 ثيران حاصلة على جوائز وبقرتين للجمهور من أجل الترويج لشركة “غوش فيناديز”، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان مخططًا له.

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