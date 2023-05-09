وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم 6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن ترتيب دوري روشن بعد فوز التعاون والفيحاء حساب المواطن: صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال حقيقة حدوث تلوث إشعاعي بمطار بغداد الدولي الزمالك يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بشق الأنفس
وثقت عدسات كاميرات التلفزيون مشهد هروب ثور هائج أثناء مباراة بدوري الركبي الفرنسي بين فريقي كتالونيا دراغونز وسانت هيلينز يوم الجمعة الماضي؛ ما تسبب في إحداث فوضى وحالة من الذعر بين اللاعبين.
A bull ESCAPED during a Rugby Super League warmup 😱pic.twitter.com/nud9dsypMi
— Sky Sports (@SkySports) May 5, 2023
وأدى اقتحام الثور ملعب “غيلبرت بروتوس” في بربينيان بفرنسا، إلى حدوث حالة ذعر للاعبين الذين خرجوا من الملعب خوفًا، واستمر المشهد قرابة 30 ثانية قبل السيطرة على الموقف.
وتواجدت الثيران في أرض الملعب قبل المباراة؛ كون رئيس نادي كتالونيا دراغونز، برنارد غوش، كان ينوي تقديم 3 ثيران حاصلة على جوائز وبقرتين للجمهور من أجل الترويج لشركة “غوش فيناديز”، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان مخططًا له.