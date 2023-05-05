لحظة اكتشاف شبهة تستر تجاري بقطاع مواد البناء

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تمكنت فرق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من كشف شبهة تستر تجاري بقطاع مواد البناء في منطقة الرياض، ومن المقرر إحالة المخالفين للنيابة العامة ومن ثم القضاء لإصدار العقوبات النظامية بحقهم.
فيديو | شاهد.. لحظة اكتشاف شبهة تستر تجاريقد يهمّك أيضاً
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يواصل جولاته الرقابية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/HOHqG2LdXa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2023
جاء ذلك خلال جولة قام بها البرنامج للتأكد من التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، بحسب ما أفادت “قناة الإخبارية”.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يضم في عضويته 20 جهة حكومية تراقب وتتابع مختلف الأنشطة بمختلف مناطق المملكة، حيث استهدف حملة اليوم مواد البناء مثل السيراميك والرخام والبلاد، حيث تم ضبط حالات اشتباه سيتم التأكد منها.