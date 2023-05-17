لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك

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أظهرت لقطات متداولة على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، لحظة انفجار بركان بوبوكاتبتبيل في المكسيك، الذي استيقظ مجددًا بعدما كان خامدًا في الفترات السابقة.
بالفيديو.. بركان بوبوكاتبتبيل في المكسيك يستيقظ مجددا pic.twitter.com/e13tFsSlXaقد يهمّك أيضاً
— RTARABIC (@RTarabic) May 16, 2023
وكان المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث (CENAPRED) أعلن عن وقوع 5 انفجارات شهر فبراير الماضي، وحذر العلماء من أن الانفجار العظيم الحقيقي للبركان سيحدث في الأشهر المقبلة.
وتستمر الانفجارات في بركانبوبوكاتبتبيل في المكسيك وأفاد المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث (CENAPRED) أنه تم تسجيل الغاز والدخان 132 مرة من فم البركان.
وأصدر المركز توجيهاته لسكان ولايتي بويبلا وتلاكسكالا باتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد التدفقات المحتملة للرماد والطين والحطام التي قد تحدث مع هطول الأمطار.
بينما ذكرت السلطات أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الثوران في البركان على نطاق منخفض إلى متوسط ، فقد حذرت المواطنين بالابتعاد عن محيط البركان بسبب الأحجار والحصى التي قد تتساقط في البيئة حيث يوجد احتمال. من ثوران بركان في أي لحظة.