Icon

حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان Icon ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر Icon لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك Icon رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون Icon إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد Icon أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك Icon نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال Icon عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا Icon إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا Icon 30 قتيلًا باشتباكات بين مربي ماشية ومزارعين بنيجيريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استيقظ مجددًا بعدما كان خامدًا

لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت لقطات متداولة على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، لحظة انفجار بركان بوبوكاتبتبيل في المكسيك، الذي استيقظ مجددًا بعدما كان خامدًا في الفترات السابقة.

لحظة الانفجار العظيم

وكان المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث (CENAPRED) أعلن عن وقوع 5 انفجارات شهر فبراير الماضي، وحذر العلماء من أن الانفجار العظيم الحقيقي للبركان سيحدث في الأشهر المقبلة.

وتستمر الانفجارات في بركانبوبوكاتبتبيل ‏في المكسيك وأفاد المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث (CENAPRED) أنه تم تسجيل الغاز والدخان 132 مرة من فم البركان.

تحذير للسكان

وأصدر المركز توجيهاته لسكان ولايتي بويبلا وتلاكسكالا باتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد التدفقات المحتملة للرماد والطين والحطام التي قد تحدث مع هطول الأمطار.

بينما ذكرت السلطات أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الثوران في البركان على نطاق منخفض إلى متوسط ​، فقد حذرت المواطنين بالابتعاد عن محيط البركان بسبب الأحجار والحصى التي قد تتساقط في البيئة حيث يوجد احتمال. من ثوران بركان في أي لحظة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه
السعودية اليوم

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من...

السعودية اليوم
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر
تكنولوجيا

70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3...

تكنولوجيا
حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك
آخر الاخبار

حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس...

آخر الاخبار
كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية
العالم

كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع...

العالم
الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق...

السعودية اليوم
رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة
السعودية اليوم

رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في...

السعودية اليوم
التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان
أخبار رئيسية

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا...

أخبار رئيسية