لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لأسماك قرش تهجم على حشود من الأسماك الصغيرة التي تكوّنت على هيئة تجمعات ضخمة وتكتلت معاً لإخافة الأعداء.

تفاصيل الواقعة

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تهتم أسماك القرش بهذه التجمعات وبدأت بالتهامها.

الفيديو الذي صوره مصور متخصص في الحياة البرية ذهب لسواحل جزيرة Moreton النائية شرق أستراليا بطائرة درون، يوثق تخلل أسماك القرش وسط الأسماك الصغيرة والتهامها بقوة.