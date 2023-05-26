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صوره مصور متخصص في الحياة البرية بأستراليا

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لأسماك قرش تهجم على حشود من الأسماك الصغيرة التي تكوّنت على هيئة تجمعات ضخمة وتكتلت معاً لإخافة الأعداء.

تفاصيل الواقعة

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تهتم أسماك القرش بهذه التجمعات وبدأت بالتهامها.

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الفيديو الذي صوره مصور متخصص في الحياة البرية ذهب لسواحل جزيرة Moreton  النائية شرق أستراليا بطائرة درون، يوثق تخلل أسماك القرش وسط الأسماك الصغيرة والتهامها بقوة.

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