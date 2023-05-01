لحظة الظهور الثاني لـ البرهان منذ اندلاع اشتباكات السودان

نشرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة عبدالفتاح البرهان في أحد مراكز القيادة، وهو الظهور الثاني للبرهان.

في ثاني ظهور علني له منذ اندلاع الصراع.. القوات المسلحة السودانية تنشر لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة #عبد_الفتاح_البرهان في أحد مراكز القيادة#العربية pic.twitter.com/VVNG082hyc — العربية (@AlArabiya) May 1, 2023

ظهور البرهان

وقالت القوات المسلحة السودانية، فجر اليوم الاثنين، في منشور على صفحتها في “فيسبوك”، إن “القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قام بالإشراف على سير العمليات العسكرية ضد ميليشيا الدعم السريع في السودان”.

وأعلن الجيش السوداني أمس الأحد، موافقته على تمديد الهدنة للمرة الثانية ولمدة 72 ساعة.

هدنة جديدة

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أنه “بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية، وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارًا من انتهاء مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”.