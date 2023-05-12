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استخدم أوراق الشجر للدفء والثلج النظيف للشرب

لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان
المواطن - فريق التحرير

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عثرت السلطات في ولاية ميشيغان، على طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، وذلك بعد اختفائه لمدة يومين أثناء تخييمه مع أسرته.

تحت جذع شجرة

ووفقًا لتقارير محلية، كان الفتى نيمي اختفى الاثنين ظهرًا عندما انفصل عن عائلته لجمع الحطب.

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وبدأت الشرطة تبحث عنه بمساعدة حوالي 150 شخصًا من أفراد البحث والإنقاذ وعلى بعد 40 ميلًا مربعًا من موقع المخيم.

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وعثرت الشرطة على نيمي تحت جذع شجرة بعد أن لجأ للاختباء، وقالت: إنه استخدم أوراق الشجر للدفء وتناول الثلج النظيف للحصول على ما يحتاجه من الماء.

سماع صراخ

وأفاد كولين غوتييه، أحد رجال الإنقاذ الذين عثروا عليه، لقناة TV6: “كان لدينا أربعة أو خمسة رجال ينظرون إلى آثار أقدام. سمعنا صوتًا من نوع ما، بدا وكأنه صرخة لكن أحد الرجال قال إنه طائر. مشيت لمسافة 100 قدم على خطى الوحل وسمعت ذلك مرة أخرى ولكن هذه المرة كان واضحًا أنه صراخ، بدا الأمر وكأنه شخص يصرخ”.

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