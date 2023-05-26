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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في الرياض

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في القبض على 4 أشخاص؛ لترويجهم مواد مخدرة.

وبين مقطع فيديو جهود رجال الأمن والبحث الجنائي خلال إعدادهم كمينًا أمنيًّا والهجوم على الأشخاص المتهمين في مقر إقامتهم.

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وبحسب ما ظهر خلال الفيديو، ضبط بحوزتهم آلاف الأقراص المخدرة، وأسلحة نارية ومبالغ مالية.

ولفت الأمن العام إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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