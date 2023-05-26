لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في الرياض

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نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في القبض على 4 أشخاص؛ لترويجهم مواد مخدرة.
وبين مقطع فيديو جهود رجال الأمن والبحث الجنائي خلال إعدادهم كمينًا أمنيًّا والهجوم على الأشخاص المتهمين في مقر إقامتهم.
وبحسب ما ظهر خلال الفيديو، ضبط بحوزتهم آلاف الأقراص المخدرة، وأسلحة نارية ومبالغ مالية.
ولفت الأمن العام إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لترويجهم مواد مخدرة .
#الحرب_على_المخدرات
#بالمرصاد pic.twitter.com/c62AzxkNwH
— الأمن العام (@security_gov) May 25, 2023