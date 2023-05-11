لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في إسقاط مسيرة

رصدت كاميرات طائرة مسيرة لحظة مؤلمة لجندي روسي شعر بالإحباط، فقرر قتل نفسه على الفور داخل أحد الخنادق.

انتحار بسبب الإصابة

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قال ناشروه إنه لجندي روسي حاول لفترة طويلة إسقاط طائرة بدون طيار كانت تطارده.

وأضاف التعليق أن الجندي لم يستطع الهروب، فقرر إطلاق النار على نفسه بسبب إصابته. وانتشر المقطع كالنار في الهشيم، دون أي تأكيد رسمي أو نفي لصحته.

كما لم يتبين المكان الذي التقط فيه الفيديو ولا حتى زمانه.

خسائر فادحة للطرفين

يشار إلى أنه ووسط ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية لدى الجانبين لاسيما في مدينة باخموت الأوكرانية التي تحولت إلى ما يشبه “مفرمة اللحم”، أقر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية في أوكرانيا “صعبة جدا”، لكنها ستستمر.

وقال لمحطة تلفزيونية بوسنية، إن بلاده تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.