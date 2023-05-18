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على الطريق الساحلي بمدينة الخمس

لحظة اندلاع الحرائق بغابات النقازة بليبيا

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
لحظة اندلاع الحرائق بغابات النقازة بليبيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لحريق في غابة جبل النقازة على الطريق الساحلي بمدينة الخمس، بليبيا.

وفي سياق منفصل، شهد محيط مطار طرابلس الدولي في ليبيا، توترات، وذلك في ظل تحشيدات للمجموعات المسلحة والميليشيات التي تتصارع من أجل السيطرة على المطار الذي تجري عملية صيانته بعدما ظل معطلًا منذ العام 2014.

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وجاءت تلك التحشيدات بعد أيام من زيارة السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو، المطار لمتابعة أعمال الصيانة التي ينفذها ائتلاف الشركات الإيطالية “إينياس”، حيث توقع الانتهاء منها خلال العام 2024، وأشاد بـ”التقدم المشجع للأعمال التي بدأت في فبراير الماضي”.

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