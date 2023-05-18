لحظة اندلاع الحرائق بغابات النقازة بليبيا

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لحريق في غابة جبل النقازة على الطريق الساحلي بمدينة الخمس، بليبيا.

وفي سياق منفصل، شهد محيط مطار طرابلس الدولي في ليبيا، توترات، وذلك في ظل تحشيدات للمجموعات المسلحة والميليشيات التي تتصارع من أجل السيطرة على المطار الذي تجري عملية صيانته بعدما ظل معطلًا منذ العام 2014.

وجاءت تلك التحشيدات بعد أيام من زيارة السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو، المطار لمتابعة أعمال الصيانة التي ينفذها ائتلاف الشركات الإيطالية “إينياس”، حيث توقع الانتهاء منها خلال العام 2024، وأشاد بـ”التقدم المشجع للأعمال التي بدأت في فبراير الماضي”.