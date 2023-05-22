لحظة انطلاق مركبة دراغون ‎نحو الفضاء وعلى متنها علي القرني وريانة برناوي

انطلقت مركبة دراغون نحو الفضاء وعلى متنها رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي.

ووجه رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني تحية قبل الانطلاق نحو الفضاء.

مركبة دراغون

وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني قد صعدا إلى مركبة دراغون، استعدادًا للانطلاق.

ووصل برناوي والقرني، أمس الأحد، إلى مكان انطلاق المركبة لمحطة الفضاء الدولية.