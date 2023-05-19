Icon

قمة جدة تنعش الآمال العربية لإنهاء صراعات وأزمات المنطقة Icon الهلال يزاحم الشباب على المركز الثالث بـ دوري المحترفين السعودي Icon احتضان السعودية للقمة العربية يدعم موقف العرب الثابت تجاه فلسطين Icon استخراج كرات مغناطيسية من أمعاء رضيع روسي Icon موعد مباراة ضمك ضد الهلال والقنوات الناقلة Icon 54 قتيلًا وتدمير 185 ألف مبنى بميانمار جراء الإعصار Icon فوز ثمين لـ إشبيلية ضد يوفنتوس ويصعد لمواجهة روما Icon لحظة تطاير الكراسي وحاويات القمامة بتركيا Icon مايكروسوفت تكشف عن النسخة الأخطر من الذكاء الاصطناعي Icon روما يصعد إلى نهائي الدوري الأوروبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بسبب عاصفة هوائية قوية ضربت البلاد

لحظة تطاير الكراسي وحاويات القمامة بتركيا

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
لحظة تطاير الكراسي وحاويات القمامة بتركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت العاصمة التركية أنقرة عاصفة هوائية، أول أمس الأربعاء، تسببت بتحليق أدوات مكتبية في الجو مثل الكراسي التي تطايرت من مبانٍ مرتفعة، وهو ما أدى لنشوب موجة من الهلع، خصوصًا في المناطق المرتفعة داخل المدينة، التي حذّرت بلديتها من العاصفة، الأمر الذي كرره والي أنقرة كذلك، والذي طالب سكان العاصمة بتوخي الحيطة والحذر من مفاجآت متوقعة.

كراسي وحاويات قمامة

ووثقت مقاطع فيديو سجّلتها كاميرات المراقبة تطاير كراسي وحاويات القمامة الصغيرة في الجو نتيجة العاصفة الهوائية التي تشهدها المدينة منذ يوم أمس على نحو مفاجئ، حيث تمّ تداول تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما في موقعي “تويتر” و”إنستجرام”.

قد يهمّك أيضاً
يمن العتيبي تخترع قمرًا صناعيًّا يحمي الأرض من الحرائق

يمن العتيبي تخترع قمرًا صناعيًّا يحمي الأرض من الحرائق

إقالة رئيس الحكومة الليبية وإحالته للتحقيق

إقالة رئيس الحكومة الليبية وإحالته للتحقيق

ووقعت الكراسي وحاويات القمامة الصغيرة في شوارع فارغة من المارّة، وهو ما حال دون إصابة المقيمين فيها بجروح. وعلى إثرها حذّر والي أنقرة السكان بضرورة توخي الحيطة والحذر مع استمرار العاصفة الهوائية حتى الوقت الحالي.

قد يهمّك أيضاً
رامون دياز يسعى لكسر عقدة النهائيات

رامون دياز يسعى لكسر عقدة النهائيات

المملكة تتقدم 19 نقطة بمؤشر التقدم الدولي في القراءة

المملكة تتقدم 19 نقطة بمؤشر التقدم الدولي في القراءة

كذلك خلّفت العاصفة الهوائية التي اجتاحت مدينة أنقرة، أضرارًا مادية، فقد سقطت الأشجار وانهارت مئذنة مسجد يقع داخل المدينة، كما تطايرت أسقف المباني الحديدية والخشبية في بعض مناطق المدينة، وواجه سائقو الحافلات صعوباتٍ في التنقل من مكانٍ لآخر لعدّة ساعات.

انهيار المئذنة

وأدى انهيار المئذنة إلى إصابة شخصٍ بجروح نتيجة الشظايا التي انتشرت في مكان تواجده، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلّية.

وتزامنت العاصفة الهوائية في أنقرة مع هطولٍ غزيرٍ للأمطار، الأمر الذي سيتسمر لعدّة أيام هذا الأسبوع، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

حصاد اليوم
مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع
العالم

مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع

العالم
كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي
الرياضة

كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي

الرياضة
اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا
العالم

اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا

العالم
لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في إسقاط مسيرة
العالم

لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في...

العالم
لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا
العالم

لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا

العالم
العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي
الرياضة

العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي

الرياضة
والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع نجله قبل الحادث
السعودية اليوم

والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته...

السعودية اليوم