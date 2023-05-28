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لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت سماء مكة المكرمة اليوم، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت آذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام.

ونشرت الجمعية الفلكية بجدة، مقطع فيديو يظهر الكعبة المشرفة وقت تعامد الشمس عليها، وسط حضور عدد من ضيوف الرحمن والمصلين.

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سبب الظاهرة

وذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مشيرًا إلى أنه أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

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وأوضح أبو زاهرة، أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

تحديد اتجاه القبلة

ولفت إلى أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من “الخشب” منتصبة بشكل عامودي على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، كذلك تُستخدم ظاهرة تعامد الشمس في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفي سنة وهي تدل أيضًا على كروية الأرض.

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  • سامي

    سبحان الله

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