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وثق مقطع فيديو متداول لحظة خروج المشمولين بالعفو في تشاورية شمر بالكويت.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، أن السلطات الكويتية تستعد لتنفيذ قرار العفو عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامية بـتشاورية قبيلة شمر، وعلى رأسهم أحد نواب مجلس الأمة.
وتعتبر قضية تشاورية شمر الكويت واحدة من القضايا الشائكة التي أثارت الجدل الواسع والرأي العام في دولة الكويت في السنوات الماضية بعد أن وجهت السلطات الأمنية العديد من التهم لنواب مجلس الأمة.
من المعروف أن قَضية تشاورية شمر عبارة عن انتخابات قامت بها أكبر قبيلة في شبه الجزيرة العربية وهي قبيلة شمر قبل عدة سنوات، أي حوالي عام 2020م، وذلك لاختيار ممثل لانتخابات مجلس الأمة.
ويذكر أن انتخابات المصغرة أو ما يطلق عليها التشاوريات هي انتخابات فرعية غير شرعية وفق القانون الكويتي تنظمها أكثر من قبيلة أو عائلة أو طائفة لتحديد الممثل خارج الانتخابات الرسمية حيث يقوم أبناء القبيلة بالاجتماع في أماكن إقامتهم، وهذا ما أثار السلطات الكويتية التي بدورها قامت بالقبض على بعض ممثلي القبيلة في الانتخابات.
وقامت النيابة العامة في دولة الكويت بتوجيه عدة تهم حول تنظيم الانتخابات غير الشرعية حسب القانون الكويتي لاختيار القبيلة ممثل لها مجلس الأمة.
وطالت التهم أكثر من شخصية من قبيلة شمر أمثال مرزوق الخليفة وغيره، وكانت التهم تتمثل في اتخاذ مكان إقامتهم مقرًّا رئيسيًّا للانتخابات، ومخالفتهم السلطات العليا ووزارة الصحة بشأن حظر التجمعات.