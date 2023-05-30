لحظة سقوط جرحى من جنود الناتو في اشتباكات كوسوفو

ندد حلف شمال الأطلسي “الناتو” بالهجمات التي شنها المتظاهرون في كوسوفو، والتي أدت إلى إصابة 25 من قوات حفظ السلام التابعة لها، ووصفتها بأنها غير مقبولة على الإطلاق.

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

واشتبكت عناصر من الشرطة وقوات الناتو مع المتظاهرين في شمال البلاد، حيث اندلعت اضطرابات بسبب تنصيب رؤساء بلديات من أصل ألباني.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بأنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لردع المتظاهرين في زفيكان بعد محاولتهم اقتحام مبنى حكومي. وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظات سقوط جرحى من قوات الناتو أثناء الاشتباكات مع المتظاهرين.

سقوط جرحى

من جهته، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إصابة 52 شخصًا خلال الاشتباكات في كوسوفو، بحسب ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت بوابة كوسوفو عبر الإنترنت أن قوات الأمن الدولية التابعة لـ”الناتو” استخدمت القوة ضد الصرب في بلدية زفيكان في شمال كوسوفو وميتوهيا.

أسباب الأزمة