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تم جره في الوحل من أجل إنقاذه

لحظة سقوط جندي بريطاني مشارك بتتويج تشارلز

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
لحظة سقوط جندي بريطاني مشارك بتتويج تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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اضطر رجال الجيش إلى جر جندي في الوحل، بعد سقوطه بطريقة مفاجئة، أرضًا، خلال تأدية مهمته في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث.


وكان الجندي جزءًا من الحدث في قلعة كارديف في ويلز، عندما سقط فجأة إلى الأمام على وجهه في التراب، وهي لقطة أظهرتها المقاطع، وكان جزءًا من جنود يؤدون تحية احتفالية بالبندقية الملكية، قام بها فوج 104 من المدفعية الملكية.

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لحظة سقوط جندي بريطاني مشارك بتتويج تشارلز

محاولات إنقاذ

واتباعا للقوانين، ظل زملاؤه من حوله ساكنين بلا تردد وبدون انشغال فيما واصلوا الإجراءات، قبل أن يهرع رجلان يرتديان زي الجيش إلى مكان الحادث.

بعد حوالي 5 ثوان من ارتطامه بالأرض، انقلب على ظهره ورفع رجليه، قبل أن يتم جره على الأرض عبر الوحل وجزء من بركة، من أجل إخراجه من المكان.

لحظة سقوط جندي بريطاني مشارك بتتويج تشارلز

تعاطف مع الجندي

وسارع العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاركة تعاطفهم مع الجندي.

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