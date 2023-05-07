لحظة سقوط جندي بريطاني مشارك بتتويج تشارلز

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اضطر رجال الجيش إلى جر جندي في الوحل، بعد سقوطه بطريقة مفاجئة، أرضًا، خلال تأدية مهمته في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
وكان الجندي جزءًا من الحدث في قلعة كارديف في ويلز، عندما سقط فجأة إلى الأمام على وجهه في التراب، وهي لقطة أظهرتها المقاطع، وكان جزءًا من جنود يؤدون تحية احتفالية بالبندقية الملكية، قام بها فوج 104 من المدفعية الملكية.
واتباعا للقوانين، ظل زملاؤه من حوله ساكنين بلا تردد وبدون انشغال فيما واصلوا الإجراءات، قبل أن يهرع رجلان يرتديان زي الجيش إلى مكان الحادث.
بعد حوالي 5 ثوان من ارتطامه بالأرض، انقلب على ظهره ورفع رجليه، قبل أن يتم جره على الأرض عبر الوحل وجزء من بركة، من أجل إخراجه من المكان.
وسارع العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاركة تعاطفهم مع الجندي.