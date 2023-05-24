لحظة سقوط طائرة حربية في السودان

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة من طراز ميغ تابعة للجيش السوداني، بمدينة أم درمان غرب الخرطوم. وأفاد مصدر بقوات الدعم السريع لقناة الجزيرة، أنَّ قواتها أسقطوا طائرة تابعة للجيش السوداني، وأسروا قائدها.

خرق الهدنة

واستمرت الاشتباكات في ثاني أيام الهدنة بين طرفي النزاع في السودان، الأمر الذي دعا السعودية والولايات المتحدة، اللتين اشتركتا في رعاية وقف إطلاق النار الأخير في السودان، الأطراف المتحاربة إلى وقف خرق الهدنة، وقالتا إن الهدوء الذي استمر أسبوعًا يهدف إلى تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين.

وقالت السعودية والولايات المتحدة إنهما تسعيان إلى التحقق من انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وإن الاستعدادات جارية لعمليات الإغاثة الإنسانية.

وقالتا في بيان مشترك إن الفصائل السودانية المتحاربة لم تلتزم بتعهداتها وإنها تسعى إلى الحصول على ميزة عسكرية في الأيام التي سبقت بدء وقف إطلاق النار الاثنين.

وتعهدت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بإشراك قيادات الفصائل المعنية بشأن ادعاءات انتهاكات وقف إطلاق النار، بينما تسعى اللجنة إلى التحقق من التقارير.

وتقول الولايات المتحدة إنها تستخدم نظام مراقبة عن بعد لمتابعة الهدنة الحالية في السودان، وحذرت من أن أي شخص يتبين أنه انتهك وقف إطلاق النار سيحاسب.

تواصل الاشتباكات

وكانت أصوات اشتباكات بين الفصائل العسكرية المتناحرة في السودان قد سمعت خلال الليل في أجزاء من الخرطوم، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن بعض سكان العاصمة.