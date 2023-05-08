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مقتل 3 أشخاص على الأقل

لحظة سقوط طائرة ميغ-21 فوق منزل بالهند

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
لحظة سقوط طائرة ميغ-21 فوق منزل بالهند
المواطن - فريق التحرير

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لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بعدما تحطمت طائرة من طراز “ميغ-21” تابعة للقوات الجوية الهندية في غرب البلاد صباح اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام محلية.

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لحظة سقوط الطائرة

وذكرت تقارير أن القتلى مدنيون كانوا على الأرض لحظة سقوط الطائرة، بينما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في الشرطة أن الطائرة سقطت على منزل، وأن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح.

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وأكدت السلطات في وقت سابق مقتل مدنيين اثنين جراء الحادث الذي وقع في منطقة ريفية قرب سوراتغاره بولاية راجاستان.

تحطم الطائرة

من جانبه، قال سلاح الجو الهندي في بيان عبر “تويتر” إن الطائرة تحطمت خلال طلعة تدريب روتينية وإن طيارها قفز من الطائرة بسلام ولم يصب إلا بجروح طفيفة، وأضاف: أنه فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

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