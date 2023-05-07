لحظة سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بتكساس

اقتحم مسلحٌ مركزاً تجارياً شمال دالاس في ولاية تكساس، وأطلق النار ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى وتسعة جرحى على الأقل جرى نقلهم إلى المستشفيات.

سقوط ضحايا

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن بعض الضحايا من الأطفال الذين لم تتجاوز سنهم الخمس سنوات. وأفادت الشبكة أن أحد المشتبه بهم قُتل بالرصاص، لكن الشرطة تبحث عن مطلق نار ثان في مركز “ألين بريميوم آوتليتس” التجاري الضخم في مدينة ألين.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أفراد الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

تكرار الحوادث

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعًا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.