لحظة سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بتكساس

اقتحم مسلحٌ مركزاً تجارياً شمال دالاس في ولاية تكساس، وأطلق النار ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى وتسعة جرحى على الأقل جرى نقلهم إلى المستشفيات.

🚨#BREAKING: Active shooter reported at Allen Outlet Mall With multiple fatalities and injuries reported

📌#Allen | #Texas

Currently, A large number of Law enforcement and other agencies are responding to an active shooter at Allen outlet mall in Allen Texas with reports of… pic.twitter.com/L1SyyCEJV1

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 6, 2023