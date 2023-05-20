لحظة سقوط مروع لطائرة إف-18 الأمريكية الأمن العام يذكّر: 3 معلومات لن يطلبها منك موظف البنك توتنهام يسقط أمام برينتفورد بثلاثية طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا ساعة ذكية لقياس السكر كبديل لوخز الإبر مواطن يعفو عن قاتل شقيقه لوجه الله: لو عطيتونا الخميس وأبها ما خذيناها لقطات صادمة لحادث سرقة واعتداء على امرأة بنيويورك ديسانتس يتقدم على بايدن في استطلاع جديد للرأي الوداد الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون في انتظار ريانة والقرني
تحطّمت مقاتلة متعددة الوظائف من طراز “إف-18” تابعة لسلاح الجو الإسباني في قاعدة سرقسطة الجوية في شمال شرق البلاد.
ووقع الحادث خلال معرض للقوات الجوية، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة بنجاح، وتم نقله لاحقًا إلى المستشفى. وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه لم يصب أحد على الأرض نتيجة الحادث.
• فيديو تحطم مقاتلة أمريكية 🇺🇸 من نوع "إف 18" تابعة للقوات الجوية الإسبانية 🇪🇸 SASF في قاعدة سرقسطة الجوية
• مقاتلة F-18 Hornet المخصصة للسرب الخامس عشر "Ala 15" من سلاح الجو الإسباني Ejército del Aire
• تمكن الطيار من الخروج من الطائرة pic.twitter.com/uuCy4GaazI
— الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) May 20, 2023
وتعد طائرات “إف-18″، مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع، تعمل في كل الظروف الجوية، وبإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية. وتستطيع العمل من حاملات الطائرات والقواعد البرية.