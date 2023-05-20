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تابعة لسلاح الجو الإسباني

لحظة سقوط مروع لطائرة إف-18 الأمريكية

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٩ مساءً
لحظة سقوط مروع لطائرة إف-18 الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

تحطّمت مقاتلة متعددة الوظائف من طراز “إف-18” تابعة لسلاح الجو الإسباني في قاعدة سرقسطة الجوية في شمال شرق البلاد.

نقل الطيار للمستشفى

ووقع الحادث خلال معرض للقوات الجوية، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة بنجاح، وتم نقله لاحقًا إلى المستشفى. وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه لم يصب أحد على الأرض نتيجة الحادث.

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وتعد طائرات “إف-18″، مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع، تعمل في كل الظروف الجوية، وبإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية. وتستطيع العمل من حاملات الطائرات والقواعد البرية.

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