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يواجه عقوبة بالسجن تصل لـ 20 عامًا

لحظة سقوط يوتيوبر من طائرته بعد إتلافها عمدًا

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
لحظة سقوط يوتيوبر من طائرته بعد إتلافها عمدًا
المواطن - فريق التحرير

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يواجه صانع محتوى أمريكي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا، بسبب قرار متهور اتخذه بتحطيم طائرته عمدًا لكسب المال والمشاهدات عبر قناته.

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عقوبة السجن

ويعمل صانع محتوى عبر اليوتيوب، طياراً، ولكنه يواجه احتمال السجن حتى 20 عاماً، بعدما تسبب طوعاً بتحطم طائرته عقب هروبه منها خلال رحلة جوية، ثم نشر مقطعاً مصوراً عن الحادثة عبر الإنترنت.

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وفي المقطع المصور الذي شوهد ما يقرب من 3 ملايين مرة ويحمل عنوان “حطمت طائرتي”، يصور “اليوتيوبر” نفسه خلال الرحلة فوق كاليفورنيا في نوفمبر 2021.

مشكلة فنية

فيما يظهر تريفور جيكوب بالفيديو كأنه يواجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة حاملاً عصا سيلفي في يده، ثم يهبط بالمظلة في الطبيعة، بحسب فرانس برس.

وفي مشهد مهيب التقطته كاميرات موضوعة في الطائرة، يبيّن الفيديو تحطم الطائرة في غابة لوس بادريس الوطنية.

فتح تحقيق

ويظهر جيكوب في المقطع وهو يشق طريقه بين الأحراش ويجتاز تلالاً في ما يشبه الكفاح للعودة إلى العالم الحضري. ويقول في المقطع إنه عطشان وتائه في الغابة.

غير أنه بعد أسابيع، فتحت وكالات فيدرالية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة. وتلقى تريفور جيكوب أمراً بالاحتفاظ بحطام طائرته.

إخفاء الأدلة

وقال اليوتيوبر إنه لا يعلم بمكان تحطم الطائرة، لكن وثائق قضائية أظهرت أنه وصديقه أخرجا الحطام من الغابة بالاستعانة بطوافة، بعد أسبوعين من الواقعة.

بعدها قطّع جيكوب الطائرة لقطع صغيرة ورماها في مستوعبات النفايات.

إلى ذلك أقر بأنه أراد إعاقة تقدم التحقيق من خلال التخلص من الحطام، وبأنه أنجز الفيديو لكسب المال في إطار شراكة مع إحدى الشركات.

كما اعترف بأنه كذب على المحققين من خلال إبلاغهم عن تقرير يفيد بأن الطائرة واجهت مشكلة تقنية، وفق بيان صادر عن وزارة العدل. وأقر أيضاً بالذنب بتهمة إتلاف أدلة أو إخفائها بهدف إعاقة تحقيق فيدرالي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.

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