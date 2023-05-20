Icon

أغلى كوب مثلجات في العالم بـ 6600 دولار Icon إجلاء 700 شخص وتدمير 8500 هكتار بسبب حرائق إسبانيا Icon وزير التعليم: تحقيق أبنائنا وبناتنا 27 جائزة في آيسف غير مسبوقة Icon ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة Icon حقيقة صورة أكبر ثمرة فراولة بالعالم Icon لحظة فرحة الطلاب السعوديين بحصد جوائز آيسف 2023 Icon وكالة أمريكية ترفض تسليم صور المطاردة الكارثية لميجان وهاري Icon محمد البريك بعد مباراة الهلال وضمك: لحظاتي في 250 مباراة لا تُنسى Icon مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا Icon حالة ركود يشهدها الاقتصاد الأمريكي بالنصف الثاني من 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حصلت المملكة على 4 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون

لحظة فرحة الطلاب السعوديين بحصد جوائز آيسف 2023

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
لحظة فرحة الطلاب السعوديين بحصد جوائز آيسف 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت قناة الإخبارية، لحظة فرحة الطلبة السعوديين بحصد جوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023.

وبين مقطع الفيديو، أجواء البهجة والسرور لدى الطلاب، وقفز بعضهم لأعلى من شدة الفرح.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي دعم السعودية لجهود حل أزمة أوكرانيا

ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي دعم السعودية لجهود حل أزمة أوكرانيا

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة

آيسف 2023

وحصلت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم للعام 17 على التوالي، على 4 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة- آيسف 2023- المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.

قد يهمّك أيضاً
التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته عند 2.7%

التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته عند 2.7%

أردوغان يعد بانتقال سلمي للسلطة في حال فشله بالانتخابات

أردوغان يعد بانتقال سلمي للسلطة في حال فشله بالانتخابات

وحصد الجوائز الخاصة كل من؛ الطالبة ديما محمد عيسى مروحي وحققت جائزة في مجال علوم الأرض والبيئة، فيما حققت الطالبة عبير علي بن ناصر اليوسف جائزة في مجال علم المواد.

بينما حققت الطالبة لين أحمد بن خليفة الملحم جائزة في مجال الطاقة، كما حقق الطالب وسام فهد عبدالمعطي القرشي جائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيلينسكي يتحدث عن عقوبات جديدة ضد روسيا
العالم

زيلينسكي يتحدث عن عقوبات جديدة ضد روسيا

العالم
زيلينسكي: ما فعلته واشنطن معي ليس مفيدًا لسمعة البيت الأبيض
العالم

زيلينسكي: ما فعلته واشنطن معي ليس مفيدًا...

العالم
مقتل 4 في إطلاق النار بنيو مكسيكو
العالم

مقتل 4 في إطلاق النار بنيو مكسيكو

العالم
إنفاذ يستعرض 70 عقارًا للبيع والتصفية في 8 مناطق
السعودية اليوم

إنفاذ يستعرض 70 عقارًا للبيع والتصفية في...

السعودية اليوم
لقطات لمغادرة رعايا باكستان قاعدة الملك عبدالله لبلادهم
السعودية اليوم

لقطات لمغادرة رعايا باكستان قاعدة الملك عبدالله...

السعودية اليوم
تشديد العقوبات للحد الأعلى لمن هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات
السعودية اليوم

تشديد العقوبات للحد الأعلى لمن هيأ مكانًا...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

وظائف
العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي
الرياضة

العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي

الرياضة