أغلى كوب مثلجات في العالم بـ 6600 دولار إجلاء 700 شخص وتدمير 8500 هكتار بسبب حرائق إسبانيا وزير التعليم: تحقيق أبنائنا وبناتنا 27 جائزة في آيسف غير مسبوقة ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة حقيقة صورة أكبر ثمرة فراولة بالعالم لحظة فرحة الطلاب السعوديين بحصد جوائز آيسف 2023 وكالة أمريكية ترفض تسليم صور المطاردة الكارثية لميجان وهاري محمد البريك بعد مباراة الهلال وضمك: لحظاتي في 250 مباراة لا تُنسى مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا حالة ركود يشهدها الاقتصاد الأمريكي بالنصف الثاني من 2023
وثقت قناة الإخبارية، لحظة فرحة الطلبة السعوديين بحصد جوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023.
وبين مقطع الفيديو، أجواء البهجة والسرور لدى الطلاب، وقفز بعضهم لأعلى من شدة الفرح.
وحصلت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم للعام 17 على التوالي، على 4 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة- آيسف 2023- المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.
وحصد الجوائز الخاصة كل من؛ الطالبة ديما محمد عيسى مروحي وحققت جائزة في مجال علوم الأرض والبيئة، فيما حققت الطالبة عبير علي بن ناصر اليوسف جائزة في مجال علم المواد.
بينما حققت الطالبة لين أحمد بن خليفة الملحم جائزة في مجال الطاقة، كما حقق الطالب وسام فهد عبدالمعطي القرشي جائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.
فيديو | لحظة فرحة الطلبة السعوديين بحصد جوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2023 #سعوديون_ينافسون_العالم#الإخبارية pic.twitter.com/b2hCsrMeCa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023