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بعد عملية يشارك فيها 35 طبيبًا

لحظة فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
لحظة فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، لحظة فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، بعد عملية جراحية كبيرة.

وبدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة أبناء عمر رايانو، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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8 مراحل

ووصل التوأم إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر 2022، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

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ويشارك في العملية 35 طبيبًا و85 عضوًا من متعددي التخصصات وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

كما أشير إلى أن عملية التوأم النيجيري تستغرق حوالي 14 ساعة وعلى 8 مراحل، حيث تشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

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