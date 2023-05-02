لحظة قفز سجين من أعلى السلم لينهي حياته بكولومبيا

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة قفز سجين بشكل مفاجئ في منشأة احتجاز في كولومبيا، لينهي حياته.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لتقارير إعلامية، كان دانييل ألفاريز برفقه حراس في مبنى المدعي العام في مدينة ميديلين الكولومبية، عندما قفز من فوق درابزين الطابق الثالث يوم الأربعاء.

وأوضحت لقطات من كاميرات المراقبة أستاذ الجامعة المتهم باستغلال الأطفال جنسيًّا، بملابس مدنية وبدون أصفاد يسير بين حارسين بشكل عادي، ليتحرك بسرعة نحو درابزين السلم ويلقي بنفسه.

كما شوهد الضباط وهم في حالة صدمة مما حدث، قبل أن يتوجهوا بسرعة إلى لأسفل لمساعدة الرجل الذي كان ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وفاة المتهم

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، حاول المسعفون إنقاذ حياة المتهم أثناء نقله إلى المستشفى، لكن تم إعلان وفاته قبل وصوله.

إلى ذلك، فتحت السلطات الكولومبية تحقيقًا في الحادث لتحديد ما إذا كان ألفاريز قد قفز في محاولة للهروب من المنشأة أو ما إذا كان يحاول الانتحار.