لحظة قفز سجين من أعلى السلم لينهي حياته بكولومبيا

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن وصول متحور أركتوروس إلى السعودية أمر حتمي وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات التشكيل الرسمي لـ ديربي آرسنال ضد تشيلسي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة أبها يخطف الفوز أمام العدالة زلزال يضرب الصين بقوة 5.3 ريختر هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة قفز سجين بشكل مفاجئ في منشأة احتجاز في كولومبيا، لينهي حياته.
ووفقًا لتقارير إعلامية، كان دانييل ألفاريز برفقه حراس في مبنى المدعي العام في مدينة ميديلين الكولومبية، عندما قفز من فوق درابزين الطابق الثالث يوم الأربعاء.
وأوضحت لقطات من كاميرات المراقبة أستاذ الجامعة المتهم باستغلال الأطفال جنسيًّا، بملابس مدنية وبدون أصفاد يسير بين حارسين بشكل عادي، ليتحرك بسرعة نحو درابزين السلم ويلقي بنفسه.
كما شوهد الضباط وهم في حالة صدمة مما حدث، قبل أن يتوجهوا بسرعة إلى لأسفل لمساعدة الرجل الذي كان ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، حاول المسعفون إنقاذ حياة المتهم أثناء نقله إلى المستشفى، لكن تم إعلان وفاته قبل وصوله.
إلى ذلك، فتحت السلطات الكولومبية تحقيقًا في الحادث لتحديد ما إذا كان ألفاريز قد قفز في محاولة للهروب من المنشأة أو ما إذا كان يحاول الانتحار.