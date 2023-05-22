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تم تقليدهما بشعار رائد الفضاء من وكالة ناسا

لحظة لقاء علي وريانة برائد الفضاء الإماراتي بمحطة الفضاء الدولية

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
لحظة لقاء علي وريانة برائد الفضاء الإماراتي بمحطة الفضاء الدولية
المواطن - فريق التحرير

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التقى رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي برواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، اليوم الاثنين.

رائد الفضاء الإماراتي

وخلال الفيديو، بدا رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي يبدو سعيدًا ومعه كاميرا لتصوير اللحظة.

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وأظهر مقطع فيديو لحظة تقليد رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، بشعار رائد الفضاء من وكالة ناسا.

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وبدا على ريانة والقرني التأثر والفرحة الغامرة، بعدما وضعت زميلتهما رائدة الفضاء السابقة بيجي ويتسن، شعار رائد الفضاء على بذلتهما، مرحبة بوصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

إنجاز سعودي

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني وصلا اليوم الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز سعودي، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.

ترحيب بعلي وريانة

ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.

يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، مساء أمس الأحد على متن الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس”، في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس”، نحو محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.

 

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