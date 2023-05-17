وثق مقطع فيديو متداول، لحظة مؤثرة لأب يحتفل بتخرج ابنته، حيث ظهر وهو يجلس بين الأسر والحضور، حاملًا في يده بوكيه من الورود لتقديمه لها بعد الحفل.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تجلس بجانب والدها وتمسك الزهور التي أهداها لها في بهجة وسعادة، ملتقطة معه عددًا من الصور بملابس التخرج.