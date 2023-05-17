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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة مؤثرة لأب يحتفل بتخرج ابنته، حيث ظهر وهو يجلس بين الأسر والحضور، حاملًا في يده بوكيه من الورود لتقديمه لها بعد الحفل.
متداول: مشهد مؤثر لأب يحتفل بتخرج ابنته #السعودية pic.twitter.com/amkeRZMaWSقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 17, 2023
وأظهر الفيديو الفتاة وهي تجلس بجانب والدها وتمسك الزهور التي أهداها لها في بهجة وسعادة، ملتقطة معه عددًا من الصور بملابس التخرج.