Icon

لحظة مغادرة الرعايا الصينيين إلى بلادهم Icon نائب وزير الداخلية يطَّلع على جهود سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي Icon فوز ثمين لـ برايتون ضد مان يونايتد في اللحظات الأخيرة Icon ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة Icon نابولي بطلًا لـ الدوري الإيطالي بعد تعادله ضد أودينيزي Icon الدفاع المدني: احذروا تقلبات جوية على معظم المناطق Icon إبراهيموفيتش يودع ميلان ويحدد ناديه المقبل Icon سرقة أغذية بأكثر من 13 مليون دولار في السودان Icon ببغاء يفضح خيانة فيتنامي لزوجته مع الخادمة Icon جلسات حوارية ومحاضرات إثرائية بملتقى النقد السينمائي في الظهران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المملكة تواصل مد يد العون للجميع

لحظة مغادرة الرعايا الصينيين إلى بلادهم

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
لحظة مغادرة الرعايا الصينيين إلى بلادهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت قناة الإخبارية، لحظة مغادرة الرعايا الصينيين من أحد فنادق الإجلاء في جدة إلى بلادهم.

جهود متواصلة

من جانب آخر، يواصل حرس الحدود مهامه ضمن الأعمال المنوطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات جميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان عبر عمليات الإجلاء الإنسانية، وتسهيل دخول المواطنين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة.

تسخير كافة الخدمات

وسخرت إدارة حرس الحدود وبإشراف ومتابعة من مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، إمكاناتها المادية والتقنية والبشرية كافة، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ لتسريع إنهاء إجراءات القادمين، وتسهيل دخولهم، إضافة إلى متابعة عملية دخول وخروج العاملين داخل الميناء، والقادمين عبر رحلات الإجلاء المستمرة، وتنظيم حركة المركبات والحافلات داخل الميناء بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان، بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في عمليات الإجلاء وفق اختصاص كل جهة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم