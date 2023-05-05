لحظة مغادرة الرعايا الصينيين إلى بلادهم نائب وزير الداخلية يطَّلع على جهود سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي فوز ثمين لـ برايتون ضد مان يونايتد في اللحظات الأخيرة ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة نابولي بطلًا لـ الدوري الإيطالي بعد تعادله ضد أودينيزي الدفاع المدني: احذروا تقلبات جوية على معظم المناطق إبراهيموفيتش يودع ميلان ويحدد ناديه المقبل سرقة أغذية بأكثر من 13 مليون دولار في السودان ببغاء يفضح خيانة فيتنامي لزوجته مع الخادمة جلسات حوارية ومحاضرات إثرائية بملتقى النقد السينمائي في الظهران
وثقت قناة الإخبارية، لحظة مغادرة الرعايا الصينيين من أحد فنادق الإجلاء في جدة إلى بلادهم.
فيديو | مغادرة الرعايا الصينيين من أحد فنادق الإجلاء في جدة إلى بلادهم#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/zzLpYOao3yقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
من جانب آخر، يواصل حرس الحدود مهامه ضمن الأعمال المنوطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات جميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان عبر عمليات الإجلاء الإنسانية، وتسهيل دخول المواطنين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة.
وسخرت إدارة حرس الحدود وبإشراف ومتابعة من مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، إمكاناتها المادية والتقنية والبشرية كافة، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ لتسريع إنهاء إجراءات القادمين، وتسهيل دخولهم، إضافة إلى متابعة عملية دخول وخروج العاملين داخل الميناء، والقادمين عبر رحلات الإجلاء المستمرة، وتنظيم حركة المركبات والحافلات داخل الميناء بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان، بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في عمليات الإجلاء وفق اختصاص كل جهة.