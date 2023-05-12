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تعرض لنزيف في المخ

لحظة مفارقة ملاكم فلبيني للحياة بعد انتهاء نزال شرس

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
لحظة مفارقة ملاكم فلبيني للحياة بعد انتهاء نزال شرس
المواطن - فريق التحرير

وثقت تقارير إعلامية، مقاومة الملاكم الفلبيني الشاب كينيث إيغانو ببسالة في حلبة الملاكمة، لكن عقله لم يقوَ على المقاومة بعدها، ففارق الحياة، في خبر صادم هز الفلبين، الأربعاء.

دخل في غيبوبة

وفي التفاصيل، أعلنت السلطات وفاة الملاكم الفلبيني كينيث إيغانو، البالغ من العمر 22 عامًا فقط، بعد دخوله في غيبوبة، فور انتهاء نزاله الأسبوع الماضي.

وفي الفيديو يمكن رؤية لحظة انهيار إيغانو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت لحظة فقدانه التوازن، خلال وقوفه مع مدربه، بعد انتهاء نزال شرس استمر 8 جولات، السبت الماضي.

ووثقت لقطات من الحدث مشاهد مؤلمة، ترنح فيها إيغانو وأبدى انزعاجًا كبيرًا أثناء انتظار النتائج، قبل أن يفقد الوعي ويتم نقله خارج الحلبة.

وأعلن الخميس عن وفاته، بعد أن تبين أنه تعرض لنزيف في المخ.

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