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أثناء رحلة بوسط البحر

لحظة هجوم سمكة قرش على قارب صيد

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
لحظة هجوم سمكة قرش على قارب صيد
المواطن - فريق التحرير

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كشف مقطع فيديو لحظات مرعبة لا يمكن وصفها عندما قامت سمكة قرش بمهاجمة قارب صياد، حيث كان في رحلة صيد وسط البحر.

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اقتراب القرش من القارب

ويُظهر الفيديو مشهدًا لسمكة “قرش النمر” الكبيرة، وهي تقترب خلسة من حافة قارب الصياد، ويدعى سكوت هاراغوتشي، قبل أن تفتح فكها المخيف لقضم الجانب الأيسر من المركب.

من جانبه، قال هاراغوشي: “سمعت صوتًا بدا وكأنه قارب يتجه نحوي دون محرك، تفقدت الأمر ورأيت شيئًا بنيًّا كبيرًا، اعتقدت في البداية أنها سلحفاة، ولكن بعد ذلك صدمني، وأدركت أنه قرش النمر”.

لحظة هجوم سمكة القرش

وأشار الصياد إلى أنه لا يعرف بالفعل سبب حدوث ذلك، ولكنه يعتقد أن “سمكة القرش هاجمت فقمة في وقت سابق، وتركتها لتموت، أو كانت تنتظر موتها، وعادت واعتقدت أنني الفقمة وهاجمتني”، وفق ما نقله موقع “nbc15”.

يشار إلى أن قرش النمر يسمى أيضًا “نمر البحر”، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، وقرش النمر يعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدًّا مع الحواس القوية جدًّا، وله رغبة عالية في “الحصول على الدم”.

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