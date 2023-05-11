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وثقت لقطات فيديو لحظة هروب طفل فلسطيني من شظايا صاروخ إسرائيلي، في هجوم صاروخي يستهدف مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي.
طفل فلسطيني ينجو من موت محقق في مدينة غزة، بعدما كادت شظايا صاروخ إسرائيلي أن تصيبه#العربية pic.twitter.com/7TFQDkQIKQقد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) May 10, 2023
وانتشر مقطع فيديو لنجاة طفل فلسطيني من موت محقق في مدينة غزة، بعد أن سقطت قربه شظايا صاروخ أطلقه الجيش الإسرائيلي.
وقُتل ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا في يومين من الغارات الإسرائيلية التي طالت قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المناطق المتاخمة للقطاع في أسوأ جولة عنف بين الجانبين منذ أشهر.
وأكدت كتائب القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان أن المقاومة الفلسطينية تواصل ضرب المدن الإسرائيلية.
وبدا ذلك ردًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي كان صرح بأنه لا تنازل في وسط الحملة على الجهاد الإسلامي.
من جهته قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، قلق جدًا ويود التأكد من عدم حصول تصعيد إضافي.