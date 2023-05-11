Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قصف غزة لليوم الثالث على التوالي

لحظة هروب طفل فلسطيني من شظايا صاروخ إسرائيلي

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
لحظة هروب طفل فلسطيني من شظايا صاروخ إسرائيلي
المواطن فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت لقطات فيديو لحظة هروب طفل فلسطيني من شظايا صاروخ إسرائيلي، في هجوم صاروخي يستهدف مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي.

هروب طفل من الصاروخ

وانتشر مقطع فيديو لنجاة طفل فلسطيني من موت محقق في مدينة غزة، بعد أن سقطت قربه شظايا صاروخ أطلقه الجيش الإسرائيلي.

وقُتل ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا في يومين من الغارات الإسرائيلية التي طالت قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المناطق المتاخمة للقطاع في أسوأ جولة عنف بين الجانبين منذ أشهر.

بيان المقاومة الفلسطينية

وأكدت كتائب القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان أن المقاومة الفلسطينية تواصل ضرب المدن الإسرائيلية.

وبدا ذلك ردًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي كان صرح بأنه لا تنازل في وسط الحملة على الجهاد الإسلامي.

من جهته قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، قلق جدًا ويود التأكد من عدم حصول تصعيد إضافي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم