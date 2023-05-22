إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام للرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” برفقة والديهما، قادمين من مدينة أنقرة بجمهورية تركيا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به بلادنا من حس إنساني كبير لرفع معاناة المحتاجين في مختلف دول العالم دون تمييز، وعلى ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، مؤكداً أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030؛ لتطوير القطاع الصحي بالمملكة وجعله في مقدمة دول العالم.

فيديو | وصول التوأم السيامي السوري "إحسان و بسام" إلى الرياض لفصلهما في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني#الإخبارية pic.twitter.com/lkVCUIYcR6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

شاهد.. أعمال نقل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان" إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

عبر:

⁦@H_alsufayan pic.twitter.com/zQMzIT9neO — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 22, 2023

و عبر والدا التوأم السوري ” إحسان و بسام” من جانبهما عن مشاعر الفرح التي غمرتهما منذ تلقيهما التوجيه الكريم، معربين عن شكرهما الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلين الله تعالى أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها الأمن والأمان.