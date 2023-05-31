لحظة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى هيوستن

وثقت “قناة الإخبارية” لقطات مباشرة من وصول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي إلى هيوستن بعد انتهاء مهمتهما العلمية في محطة الفضاء الدولية.

وبحسب ما ذكرته “الإخبارية” فإن الحالة الصحية لـ علي القرني وريانة برناوي ممتازة وفقاً للتقييم الطبي، ومن المقرر أن يخضع رائدا الفضاء السعوديان للملاحظة الطبية لعدة أيام.

وكان في استقبال القرني وريانة زملاؤهم من الطاقم الاحتياطي السعودي بمطار هيوستن.

الخروج من دراجون

وفي وقت سابق من اليوم، وثقت “قناة الإخبارية” لحظة خروج رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي من مركبة دراجون بعد وصولها إلى الأرض بنجاح، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحلة استمرت 10 أيام في محطة الفضاء الدولية.

وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني اختتما مهمتهما في محطة الفضاء الدولية بالأمس، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض، وذلك بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.