لحظة وصول طائرة سعودية إلى جدة تحمل 90 من العالقين في السودان

وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الملك عبدالله بجدة، حيث كانت تحمل 90 من العالقين في السودان من عدة جنسيات.

أبرز الجنسيات

وحسب ما ذكره مراسل قناة “الإخبارية”، كان من أبرز الجنسيات التي وصلت على متن هذه الطائرة، الإندونيسية، الباكستانية، والبنجلاديشية، حيث كان في استقبالهم قائد قاعدة الملك عبدالله، وأركاناته ومجموعة من الضباط والقناصل التابعة لهؤلاء الجنسيات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لقطات لوصول الطائرة إلى جدة وهي تحمل على متنها 90 شخصًا من جنسيات مختلفة كانوا عالقين في السودان.

وصول طائرة سعودية إلى #جدة تحمل على متنها 90 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا عالقين في #السودان

عبر:@Mohammed62_S pic.twitter.com/3TKyKj6vV0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2023

جهود المملكة

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في استقبال مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.