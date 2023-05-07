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كان في استقبالهم قائد قاعدة الملك عبدالله

لحظة وصول طائرة سعودية إلى جدة تحمل 90 من العالقين في السودان

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
لحظة وصول طائرة سعودية إلى جدة تحمل 90 من العالقين في السودان
المواطن - فريق التحرير

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وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الملك عبدالله بجدة، حيث كانت تحمل 90 من العالقين في السودان من عدة جنسيات.

أبرز الجنسيات

وحسب ما ذكره مراسل قناة “الإخبارية”، كان من أبرز الجنسيات التي وصلت على متن هذه الطائرة، الإندونيسية، الباكستانية، والبنجلاديشية، حيث كان في استقبالهم قائد قاعدة الملك عبدالله، وأركاناته ومجموعة من الضباط والقناصل التابعة لهؤلاء الجنسيات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لقطات لوصول الطائرة إلى جدة وهي تحمل على متنها 90 شخصًا من جنسيات مختلفة كانوا عالقين في السودان.

جهود المملكة

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في استقبال مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

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