Icon

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون Icon مضادات الاكتئاب قد تصل بالمريض للانتحار Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon إصابات بإطلاق نار بولاية جورجيا والشرطة تدعو المواطنين للاحتماء Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية Icon وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن Icon يحق لجهة العمل فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه الأمفيتامين Icon الهلال يعرض 500 مليون دولار لضم ميسي وشرط وحيد لإتمام الصفقة Icon غرق أكثر من 100 شخص في رواندا بسبب الفيضانات Icon لحظة وصول طائرة مارتن غريفيث إلى جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المملكة تواصل مد يد العون للجميع

لحظة وصول طائرة مارتن غريفيث إلى جدة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
لحظة وصول طائرة مارتن غريفيث إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رصدت قناة الإخبارية، لحظة وصول طائرة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة قادمة من السودان.

عمليات الإجلاء

وصلت صباح اليوم الأربعاء، سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى جدة قادمة من السودان، وعلى متنها عدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية وصول 14 مواطنًا، و206 أشخاص من جنسيات أخرى على متن سفينة جلالة الملك “الرياض”.

جهود مستمرة

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنه استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة- أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء الثلاثاء، عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطنًا، و206 أشخاص من الجنسيات التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 5629 شخصًا (239 مواطنًا، ونحو 5390 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
الرياضة

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

الرياضة
حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
الرياضة

حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة...

الرياضة
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

السعودية اليوم
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
العالم

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة نوماك
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

وظائف
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8...

السعودية اليوم
مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”
السعودية اليوم

مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم...

السعودية اليوم