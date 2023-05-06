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على عُمق 12 كيلومتراً

لحظة وقوع زلزال بقوة 6.5 ريختر في اليابان

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
لحظة وقوع زلزال بقوة 6.5 ريختر في اليابان
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال قوي، مناطق في وسط اليابان، فيما تبحث فرق الإغاثة عن شخص عالق تحت الأنقاض إثر انهيار عدد من المنازل.

قتلى ومصابون

وفق وكالة الأرصاد اليابانية، قتل شخص على الأقل وأصيب 21 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجات في فترة بعد الظهر على عُمق 12 كيلومتراً.

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وبحسب مقياس شيندو الياباني المؤلف من سبع درجات، فقد بلغت شدة الزلزال 6 درجات.

وذكر المتحدث الحكومي هيروكازو ماتسونو، للصحافيين في طوكيو، بأن شخصا لقي مصرعه جراء الزلزال، مشيرا إلى ورود تقارير عن انهيار عدة مبان.

تدمير المباني

وأوضحت أجهزة الإطفاء وإدارة الأزمات أن ثلاثة مبانٍ على الأقل دمرت علق بداخلها شخصان أُخرج أحدهما من تحت الركام ونقل إلى مستشفى فيما يبحث مسعفون عن الآخر.

وأبانت مقاطع منازل خشبية تقليدية محطمة أو ملتوية ونوافذ محطمة وسقوفاً متضررة، وفي أحد المشاهد الجوية يمكن رؤية سفح جبل منهار.

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