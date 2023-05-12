لعبة البادل تستهوي الشباب والصغار في المدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة إقبالًا متزايدًا لممارسة لعبة “البادل”، التي تستهوي الشباب والصغار.

ورصدت “واس ” الإقبال المتزايد لممارسة اللعبة في المدينة المنورة والتقت مع مدرب لعبة البادل معاذ الخضيري، الذي أوضح أن لعبة البادل وصلت للمدينة المنورة قبل أقل من سنة بعد ما انتشرت في الرياض و جدة والمنطقة الشرقية”.

سهلة وممتعة

وبين أن سبب الإقبال على لعبة “البادل ” كونها رياضة سهلة وممتعة وفيها تحدٍ و مناسبة لجميع الأعمار والقدرات، ولا تتطلب حركة كثيرة ولا تتطلب لياقة عالية وفيها حرق سعرات كبير ويلعبها الكبير قبل الصغير ويمكن أن تُلعب في نظام زوجي، وبالتالي فإنها مثالية للعائلات كما تتميز ببساطة القوانين وصغر مساحة الملعب وسهولة الاحتراف فيها.

رياضات المضرب

وأفاد الخضيري أن “البادل” من رياضات المضرب، ولكنها تختلف عن رياضة التنس الأرضي، وعادة ما تُلعب بشكلٍ زوجي في ملعب مُغلق بحوالي 25% أصغر من حجم ملعب التنس، وتكمن الاختلافات الرئيسة في أنَّ ملعب البادل بهِ جدرانٌ زجاجية، ويمكن لعب الكرات عليها كما في لعبة الإسكواش، موضحًا أن لعبة “البادل” رياضة آمنة للغاية تندر فيها الإصابات في حال الاستعداد للعب والقيام بالإحماء وممارسة الرياضة بانتظام.