Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تحقيقات الشرطة الإيطالية في الواقعة

لغز محير وراء تحول مياه البندقية الشهيرة للون الأخضر

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
لغز محير وراء تحول مياه البندقية الشهيرة للون الأخضر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تحولت إحدى مناطق القناة الكبرى في البندقية إلى اللون الأخضر؛ مما دفع الشرطة إلى التحقيق وسط تكهنات بأنها كانت خدعة من قبل نشطاء البيئة.

مياه فسفورية

ويمكن رؤية عربات الجندول تتجول وسط المياه الفسفورية، بينما يلتقط السياح صورًا للمنطقة الخضراء. وشوهد اللون الأخضر يمتد من جسر ريالتو على طول القناة المائية الشهيرة.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق

السعودية تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الشرطة تشتبه في أن الماء قد تكون تلوثت بواسطة محاربين بيئيين، ربما مستوحى من عرض مماثل للنشاط من الستينيات.

قد يهمّك أيضاً
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة

شركة علم تعلن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني

شركة علم تعلن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني

تحقيقات الشرطة

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإيطالية: إنها تساعد وكالة حماية البيئة في أخذ عينات من المياه لاختبارها في المعامل.

وقالت صحيفة “لا نوفا فينيتسيا” اليومية المحلية: إن الشرطة تحقق ما إذا كانت الواقعة بمثابة رسالة احتجاج من نشطاء تغير المناخ أم لا.

وليست هذه المرة الأولى التي تتحول فيها القناة الكبرى إلى اللون الأخضر. ففي عام 1968، قام الفنان الأرجنتيني نيكولا جارسيا أوريبورو بصبغ مياه القناة الكبرى في البندقية باللون الأخضر بصبغة فلورية خلال بينالي البندقية الرابع والثلاثين في محاولة لتعزيز التوعية البيئية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة