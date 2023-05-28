لغز محير وراء تحول مياه البندقية الشهيرة للون الأخضر

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تحولت إحدى مناطق القناة الكبرى في البندقية إلى اللون الأخضر؛ مما دفع الشرطة إلى التحقيق وسط تكهنات بأنها كانت خدعة من قبل نشطاء البيئة.
ويمكن رؤية عربات الجندول تتجول وسط المياه الفسفورية، بينما يلتقط السياح صورًا للمنطقة الخضراء. وشوهد اللون الأخضر يمتد من جسر ريالتو على طول القناة المائية الشهيرة.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الشرطة تشتبه في أن الماء قد تكون تلوثت بواسطة محاربين بيئيين، ربما مستوحى من عرض مماثل للنشاط من الستينيات.
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإيطالية: إنها تساعد وكالة حماية البيئة في أخذ عينات من المياه لاختبارها في المعامل.
وقالت صحيفة “لا نوفا فينيتسيا” اليومية المحلية: إن الشرطة تحقق ما إذا كانت الواقعة بمثابة رسالة احتجاج من نشطاء تغير المناخ أم لا.
وليست هذه المرة الأولى التي تتحول فيها القناة الكبرى إلى اللون الأخضر. ففي عام 1968، قام الفنان الأرجنتيني نيكولا جارسيا أوريبورو بصبغ مياه القناة الكبرى في البندقية باللون الأخضر بصبغة فلورية خلال بينالي البندقية الرابع والثلاثين في محاولة لتعزيز التوعية البيئية.